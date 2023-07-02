Круговой признался, что новичка «Зенита» будут называть Педро: «Не дадут назвать себя Педриньо. Я спрашивал об этом»
Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как будут называть новичка команды Педро Энрике.
«Думаю, что новичку «Зенита» Педро не дадут назвать себя Педриньо. Я, кстати, спрашивал об этом. Сказали нет — будет Педро. Было интересно узнать. Ну, Педро так Педро!» — сказал Круговой «СЭ».
29 июня «Зенит» объявил о договоренности с «Коринтиансом» по переходу 17-летнего Педро Энрике. Он присоединится к сине-бело-голубым к феврале, когда ему исполнится 18 лет.
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Динамо – Краснодар
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