Даса и Нгамале присоединились к тренировочному сбору «Динамо»
Игроки «Динамо», защитник Эли Даса и полузащитник Николя Муми Нгамале присоединились к тренировочному сбору. Они получили дополнительные дни отдыха, в связи с тем, что выступали в национальных командах.
Занимаются вне общей группы по решению медицинского штаба Ярослав Гладышев, Федор Смолов, Игорь Лещук, Вячеслав Грулев, Диего Лаксальт.
В минувшем сезоне 28-летний Нгмале провел за «Динамо» 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 30-летний Даса сыграл за московский клуб 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
|0
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|0
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|0
|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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