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Сегодня, 10:22

Даса и Нгамале присоединились к тренировочному сбору «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Игроки «Динамо», защитник Эли Даса и полузащитник Николя Муми Нгамале присоединились к тренировочному сбору. Они получили дополнительные дни отдыха, в связи с тем, что выступали в национальных командах.

Занимаются вне общей группы по решению медицинского штаба Ярослав Гладышев, Федор Смолов, Игорь Лещук, Вячеслав Грулев, Диего Лаксальт.

В минувшем сезоне 28-летний Нгмале провел за «Динамо» 25 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи. 30-летний Даса сыграл за московский клуб 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Николя Муми Нгамале
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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