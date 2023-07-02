Норманн тренируется с основным составом «Динамо»

Полузащитник Матиас Норманн тренируется вместе с основным составом «Динамо».

«У полузащитника продолжает действовать арендное соглашение между «Ростовом» и «Динамо», — сообщили в пресс-службе клуба.

2 июля на базе в Новогорске футболисты «Динамо» провели открытую тренировку в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России.

«Динамо» в сентябре прошлого года арендовало норвежца у «Ростова». 27-летний хавбек провел за московский клуб 17 матчей, в которых не отметился результативными действиями.