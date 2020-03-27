Кротов не верит, что сезон РПЛ возобновится 10 апреля

Нападающий Вячеслав Кротов рассказал, почему «Уфа» стала первым клубом РПЛ, которая решила изолировать своих футболистов.

— Не сказать, что ситуация была пугающей, просто в клубе решили перестраховаться, — цитирует Кротова RT. — Оливье заболел, у него была высокая температура. Однако чуть позже Тилль сдал два теста, но коронавирус у него не обнаружили. Все закончилось хорошо. А до того напряжение в команде витало, хотя старались не поддаваться панике.

— Когда ваш карантин подойдет к концу?

— Еще в среду мы с румыном Йонуцом Неделчару и молдаванином Кэтэлином Карпом собрались и отправились на стадион. Добирались на собственных автомобилях, общественным транспортом не пользовались, ни с кем не контактировали. Но, по крайней мере, наконец потренировались на свежем воздухе, сделали пробежку. Просто списались с клубным врачом, он поговорил с руководством, и нам разрешили приехать.

— Как поддерживали форму дома?

— Только кажется, что нам нечего делать. На самом деле это не так. Я купил домой велосипед. Нам всем раздали индивидуальный план тренировок, специальные резинки. Могу сказать, что программа получилась очень непростой. Качал и ноги, и руки. Поэтому пробежка на стадионе далась вполне легко.

— По идее, «Уфа» должна возобновить тренировочный процесс 2 апреля. Верите, что это произойдет?

— Честно, не знаю, но другой информации пока не поступало, ни о каких новых датах речи не шло. Непонятно, начнем ли мы тренироваться в срок. Пока остается ограничиваться пробежками.

— По идее, 10 апреля сезон может возобновиться. Верите в это?

— К сожалению, не думаю, что это произойдет. Вероятность такого исхода крайне мала.

— В некоторых европейских клубах футболистам уже урезают зарплаты в связи с пандемией коронавируса. Как с этим обстоят дела в «Уфе»?

— Обсуждали эту тему с ребятами. Вроде бы все заверили, что проблем быть не должно и деньги придут в полном объеме. Зарплату нам урезать не собираются.