Кривцов сделал татуировку в честь победы в чемпионате России

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов решил увековечить победу в чемпионате России с помощью татуировки.

На руке игрока изображен кубок, который вручают за победу в РПЛ, с датой чемпионства.

24 мая «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче 30-го тура РПЛ и впервые стал чемпионом России.