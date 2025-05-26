Агент защитника «Замалека» Абдельмагида подтвердил интерес клубов РПЛ к игроку

Агент Анисс Беншабане, ведущий дела защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в российский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе «Рубина» и ЦСКА к 24-летнему египтянину.

«Хоссам Абдельмагид заинтересован в переходе в РПЛ. Российские клубы следят за ним, но на данный момент никаких переговоров нет. Сейчас игрок сосредоточен на последних играх чемпионата Египта и финале национального Кубка», — сказал Беншабане «СЭ».

Абдельмагид в этом сезоне провел 39 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт «Замалека» с 24-летним защитником рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.