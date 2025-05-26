Жирков: «Зенит» все равно будет доминировать в ближайшие годы»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона-2024/25 в РПЛ.

— Чего не хватило «Зениту», чтобы стать чемпионом?

— Одной победы не хватило. Наверное, все игроки должны думать, что каждое очко на вес золота.

— Есть мнение, что ключевыми стали зимние домашние поражения от «Крыльев» и «Акрона».

— Любые поражения или ничьи — это всегда чревато в конце недостачей очков.

— Про Сергея Семака сейчас много говорят. Как вы считаете, нужно ли ему продолжать работать в «Зените»?

— «Зенит» — хорошая команда, перспективная, все равно будет доминировать в ближайшие годы. Сергей Семак выиграл шесть титулов подряд. Это говорит о том, что он топ-тренер, — сказал Жирков «СЭ».

По итогам сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в чемпионате России. Золотые медали РПЛ завоевал «Краснодар», который обошел питерскую команду на один балл. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами страны шесть сезонов подряд.