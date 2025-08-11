Рамирес — о принципиальности матчей с «Краснодаром»: «Очень этого жду»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о принципиальности матчей против «Краснодара».

— «Спартак» — очень сильная команда, но сейчас мы показали, что работаем все вместе. Очень счастлив, что вернулся в Россию.

— Матчи с «Краснодаром» будут для вас принципиальными?

— О-о, я жду этого, очень жду! Я могу поздравить «Краснодар», потому что они стали чемпионами в прошлом сезоне. Я просто счастлив.

30-летний эквадорец с российским паспортом перешел в московский клуб в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан на два года.

В России Рамирес известен по выступлениям за «Краснодар», на его счету 187 матчей в составе «быков». Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги. Также на счету футболиста 22 игры за сборную Эквадора.