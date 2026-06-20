Кахигао рассказал, как «Спартак» мог выступить в еврокубках прямо сейчас

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, как «Спартак» мог выступить в еврокубках в сезоне-2026/27.

По мнению футбольного функционера, красно-белые способны показать высокий уровень в Лиге Европы в случае возвращения российских клубов на международную арену.

«Я думаю, что в рамках группового этапа мы бы серьезно поборолись», — рассказал Кахигао в подкасте, опубликованном в соцсетях «Спартака».

В сезоне-2025/26 красно-белые набрали 52 очка и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.