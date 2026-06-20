Степашин назвал задачи «Динамо» на сезон-2026/27: «Борьба за титул и Кубок России»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о том, какие задачи руководство бело-голубых ставит на новый сезон.

22 мая «Динамо» объявило о назначении на пост главного тренера 47-летнего немецкого специалиста Сандро Шварца. Он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые выиграли бронзовые медали РПЛ и прошли в финал Кубка России в сезоне-2021/22.

«Официально это не оформлено, но задачу он [Сандро Шварц] свою знает, это борьба за титул, не ниже третьего места в чемпионате, и Кубок», — приводит слова Степашина «КП Спорт».

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России столичная команда дошла до финала Пути РПЛ, в котором проиграла «Краснодару» в серии пенальти (0:0, 5:6).