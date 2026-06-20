Германия — Кот-д'Ивуар: Павлович сфолил на вратаре, гол правильно не засчитан

На 21-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Германия — Кот-д'Ивуар судья Хуан Габриэль Бенитес правильно не засчитал взятие ворот ивуарийцев.

В том моменте немецкий полузащитник Александр Павлович нарушил правила в борьбе с Яхья Фофана — грубо сыграл против вратаря. Фол был очевиден, арбитр вынес верный вердикт, оснований для ВАР-вмешательства не возникло.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар.