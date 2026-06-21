Матеус Рейс — об Игдисамове: «Он очень любит ЦСКА, этот клуб у него в самом сердце»

Защитник ЦСКА Матеус Рейс поделился впечталениями от работы с главным тренером армейцев Дмитрием Игдисамовым.

— Мне нравится Дмитрий Игдисамов еще с того момента, когда только он присоединился к штабу Фабио Челестини. Он учил меня некоторым словам на русском языке и давал некоторые советы на поле. Он очень любит ЦСКА. Этот клуб у него в душе, в самом сердце. Я думаю, что он поможет клубу достичь всех поставленных задач на этот сезон.

С 4 мая 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера армейцев после отставки Фабио Челестини. 1 июня Игдисамов возглавил ЦСКА, подписав контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.