В «Динамо» рассказали о ситуации с Нгамале и возможных трансферах перед стартом сезона

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о том, останется ли в команде камерунский нападающий Муми Нгамале, и поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

Футбольный функционер сообщил, что 23-летний нападающий Константин Тюкавин продолжит выступать за столичный клуб.

«Тюкавин остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Что касается новых игроков, ясно сказал Шварц, пока идет чемпионат мира, сконцентрируемся на тех игроках, которые есть, а потом уже определимся по усилению состава. Финансовые возможности для приобретения новых футболистов у «Динамо» есть», — приводит слова «КП Спорт».

В сезоне-2025/26 Нгамале забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах. Его контракт с «Динамо» оканчивается 30 июня. Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего вингера в 2,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России столичная команда дошла до финала Пути РПЛ, в котором проиграла «Краснодару» в серии пенальти (0:0, 5:6).