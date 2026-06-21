Источник: «Зенит» запросил 40 миллионов евро у «Наполи» за трансфер Луиса Энрике

«Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает Sport Mediaset.

Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка — бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов евро. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера.

Энрике присоединился к «Зениту» в январе 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с питерским клубом рассчитан до декабря 2028 года.