Капитан «Динамо-2» пройдет просмотр в «Крыльях»

Как стало известно «СЭ», футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение «Крыльев Советов».

Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах.

В последние годы воспитанник «Чертаново» выступал в «Динамо-2» и был капитаном команды. Контракт с бело-голубыми у Исаева закончился, он является свободным агентом.