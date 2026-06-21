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Сегодня, 04:57

Эквадор и Кюрасао сыграли вничью на чемпионате мира-2026

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Сборная Эквадора в американском Канзас-Сити сыграла вничью со сборной Кюрасао в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 0:0.

Футболисты эквадорской команды нанесли по воротам соперников 27 ударов, из них 15 — в створ. У сборной Кюрасао — 10 ударов (три — в створ).

Команда из Кюрасао завоевала свои первые очки в матчах чемпионатов мира. Подопечные экс-тренера «Зенита» Дика Адвоката занимают четвертое место в таблице группы E ЧМ-2026. Сборная Эквадора (одно очко) идет на третьем месте.

В третьем туре Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром, а Эквадор — с Германией. Оба матча пройдут 25 июня.

Чемпионат мира. Группа E.
21 июня, 03:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Эквадор
0:0
Кюрасао

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