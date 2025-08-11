В ЦСКА сообщили, что клуб пока не получил деньги от «Башакшехира» за трансфер Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда в клуб придут деньги за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в турецкий клуб за 7,5 миллиона евро.

«Пока что ЦСКА не получил от «Башакшехира» деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева. Мы находимся в переписке с турецким клубом, в определенном урегулировании нюансов. Ожидаем их [деньги] на этой неделе», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С клубом он стал обладателем Кубка России.