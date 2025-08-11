Футбол
11 августа, 10:37

В ЦСКА сообщили, что клуб пока не получил деньги от «Башакшехира» за трансфер Файзуллаева

Константин Белов
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда в клуб придут деньги за трансфер полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в турецкий клуб за 7,5 миллиона евро.

«Пока что ЦСКА не получил от «Башакшехира» деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева. Мы находимся в переписке с турецким клубом, в определенном урегулировании нюансов. Ожидаем их [деньги] на этой неделе», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2024/25 узбекский футболист сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. С клубом он стал обладателем Кубка России.

Аббосбек Файзуллаев
ФК Истанбул Башакшехир
ФК ЦСКА (Москва)
  • dinela

    Лучше золотом!:point_up:?

    11.08.2025

  • sdf_1

    При нынешних условиях деньги надо брать вперёд

    11.08.2025

  • Александр Коваль

    От турков по хорошему хрен что дождёшься! Они за каждый цент биться будут

    11.08.2025

  • dinela

    Они с помидорами людей кидают,а тут целый узбек!

    11.08.2025

  • Яна Калинина

    Шо,опять?Влашича дорого,но бесплатно,Файзулаева тоже.как другие то продают или делают вид?)

    11.08.2025

  • emeslov

    Сулейманов: «Дзюба — очень умный нападающий, он может выступать на высоком уровне еще два-три года»

    11.08.2025

    • Сулейманов: «Дзюба — очень умный нападающий, он может выступать на высоком уровне еще два-три года»

    Рамирес — о принципиальности матчей с «Краснодаром»: «Очень этого жду»
