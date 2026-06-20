Главный тренер «Зенита» Семак: «Сезон был сложный. Важно было психологически отдохнуть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке сине-бело-голубых к новому сезону.

Игроки питерской команды начали тренировочные сборы 20 июня.

«Сезон был сложный. Я думаю, важно было и ребятам, и тренерскому штабу немножко отдохнуть и переключиться. Прежде всего, психологически отдохнуть. Я думаю, месяца было достаточно, но ребята участвовали в качестве сборников в товарищеских матчах, некоторые на чемпионате мира сейчас. Конечно, с этим будут определенные вопросы — в каком состоянии команда подойдет к первым официальным матчам — но это все рабочие моменты, с которыми мы будем разбираться по ходу дела», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Также тренер ответил на вопрос о том, когда к команде присоединятся футболисты, которые вызывались в сборные.

«27 числа игроки сборных присоединятся к нам. Дркушич — немножко позже по личным причинам. Но самые поздние у нас, конечно, это Дуглас и Луис. Пока здесь никто не может ответить, когда они к нам вернутся», — добавил он.

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России. Питерцы на 2 очка опередили занявший второе место «Краснодар».