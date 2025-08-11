В ЦСКА уверены, что получат процент от перепродажи Бийола из «Удинезе» в «Лидс»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб деньги от «Удинезе» за перепродажу защитника Яки Бийола в «Лидс».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА полагается 10% с трансфера.

«Все, что касалось Яки Бийла до этого, было порядочно со стороны игрока, его агента и «Удинезе». Процент от перепродажи нам должен прийти непосредственно от итальянского клуба, а не от английского. Поэтому проблем по идее быть не должно», — сказал Брейдо «СЭ».

По данным Transfermarkt, футболист перешел в «Лидс» за 18 миллионов евро.

В 2022 году Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА, за который играл с 2018 года.