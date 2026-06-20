Семак — о переходе Андраде в «Зенит»: «У Нино есть предложение, и мы должны быть готовы к уходу игроков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал главную цель приобретения защитника Кевина Андраде.

23 мая 27-летний футболист перешел в питерскую команду из «Балтики». Соглашение с колумбийцем рассчитано на пять лет.

«Мы, естественно, должны держать в уме ситуацию с Нино, у которого есть предложение. И в этом отношении мы привели защитника, который, я думаю, с большой долей вероятности поможет, укрепит нашу оборонительную линию. Плюс есть другие вопросы, которые могут возникнуть. То есть, у нас в этой предсезонной подготовке большая вероятность того, что может уйти какое-то количество игроков. И мы должны быть готовы, чтобы своевременно и как можно быстрее их заменить», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2025/26 Андраде провел 32 матча за «Балтику» во всех турнирах и забил один гол.