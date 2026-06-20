Кахигао назвал трансфером мечты подписание Родри в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, что трансфером мечты для него является подписание обладателя «Золотого мяча», полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Футбольный функционер заявил, что при наличии неограниченного бюджета пригласил бы в команду именно 29-летнего опорника.

«Это не просто высококлассный футболист, который выиграл множество трофеев. Это системообразующий игрок. Он объединяет команду на поле и вне его. Кто-то мог назвать игрока более заметного, но я вижу в Родри, который не просто играет, а помогает играть команде. Для меня это настоящее футбольное золото», — сказал Кахигао в подкасте, опубликованном в соцсетях «Спартака».

В сезоне-2025/26 Родри забил два гола в 33 матчах. Полузащитник принимает участие в чемпионате мира-2026 вместе со сборной Испании. В первом туре группового этапа его команда сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Впереди у испанцев матчи с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).