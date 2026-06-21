Бальбуэна: «Скучаю по друзьям, которых приобрел в Москве. Общаюсь с Бителло и Тюкавиным»

Бывший защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшими одноклубниками и друзьями из России.

— Что бы вы хотели передать болельщикам московского «Динамо»?

— Всем — большой привет! Очень скучаю по своим друзьям там. У меня в Москве и в «Динамо» осталось много замечательных знакомых. Русские люди очень хорошие, мне чрезвычайно нравилось время, которое я провел там, и моей семье тоже. Надеюсь, в этом сезоне со старым новым главным тренером динамовцы смогут выиграть чемпионат.

— Общаетесь с кем-то из игроков «Динамо», переписываетесь? Понятно, помимо партнера по сборной Парагвая Хуана Хосе Касереса, которому вы, по его собственным словам, настоятельно советовали принять предложение бело-голубых.

— Конечно. Продолжаю общаться со многими зарубежными игроками команды — в частности, Бителло, мы всегда поддерживаем связь. Из россиян — с Тюкой. И с персоналом клуба. Недавно узнал, что Сандро Шварц вернулся. Это очень хороший тренер, и желаю ему всего наилучшего в новом сезоне, — сказал Бальбуэна «СЭ».

Защитник играл в «Динамо» с 2021 по 2025 годы. Он провел за команду 89 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.