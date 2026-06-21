Бальбуэна: «Не ожидал, что Шварц снова возглавит «Динамо»

Бывший капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна в интервью «СЭ» отреагировал на возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

— Удивились, узнав о возвращении Шварца?

— В какой-то степени да, поскольку не ожидал этого. Но когда увидел новость, был рад. Знаю, как работают команды Шварца, и думаю, что он способен привести клуб к чемпионскому титулу.

— Вы же наверняка знаете, что в последнее время в клубе было много тренерских перестановок — после Марцела Лички, с которым работали вы, команду возглавляли Валерий Карпин, Ролан Гусев...

— Да, знаю, что там происходило. Но это нормально для футбола — тренеров меняют. Надеюсь, на этот раз Сандро задержится надолго, особенно если будут хорошие результаты и трофеи, — сказал Бальбуэна «СЭ».

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.