«Краснодар» — «Зенит»: Дзюба, Азмун и Малком выйдут на поле с первых минут
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ.
Отметим, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал делать изменений в основном составе после матча предыдущего тура с «Сочи» (2:1). У «Краснодара» на скамейке запасных остался полузащитник Тони Вилена, который появлялся с первых минут в последних 5 встречах.
Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится сегодня, 17 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Петров, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Бабурин, Чернов, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Вилена, Ари, Марков, Сулейманов.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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