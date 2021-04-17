Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Ростов»: гости остались в меньшинстве

17:50
Теги:

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович удален с поля в матче 26-го тура против «Локомотива» (53-я минута, 1:2).

19-летний швед получил вторую желтую карточку, ударив локтем в челюсть полузащитника железнодорожников Рифата Жемалетдинова на 52-й минуте встречи.

Гигович перешел в «Ростов» в октябре 2020 года, он принял участие в 15-м для себя матче команды в сезоне-2020/21. Футболист удалился с поля впервые за карьеру в российской команде.

Прямая текстовая трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»

Локомотив — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры