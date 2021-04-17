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«Ротор» — «Динамо»: бело-голубые открыли счет с пенальти

17:45
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«Динамо» вышло вперед в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». На 56-й минуте с пенальти отличился Даниил Фомин. Счет стал 1:0.

Ротор — Динамо

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