Филатов назвал справедливым пенальти на Крыховяке в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов назвал справедливым пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против железнодорожников.
««Ростов» удивил в хорошем плане, был отличный прессинг, и в начале матча защитники «Локомотива» испытывали проблемы с выходом из обороны. С трибуны показалось, что было нарушение на Крыховяке, после просмотра повтора я убедился, что первое впечатление было не обманчиво», — приводит ТАСС слова Филатова.
«Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 4:1. Благодаря победе железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Спартак». Красно-белые отстают от «Локомотива» на 1 очко, при этом у команды Доменико Тедеско матч в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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