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Филатов назвал справедливым пенальти на Крыховяке в ворота «Ростова» в матче с «Локомотивом»

20:42
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов назвал справедливым пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против железнодорожников.

««Ростов» удивил в хорошем плане, был отличный прессинг, и в начале матча защитники «Локомотива» испытывали проблемы с выходом из обороны. С трибуны показалось, что было нарушение на Крыховяке, после просмотра повтора я убедился, что первое впечатление было не обманчиво», — приводит ТАСС слова Филатова.

«Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 4:1. Благодаря победе железнодорожники поднялись на второе место в турнирной таблице, опередив «Спартак». Красно-белые отстают от «Локомотива» на 1 очко, при этом у команды Доменико Тедеско матч в запасе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11178781

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