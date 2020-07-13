РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» заслуживает большего». Вандерсон оценил игру «быков» после рестарта РПЛ

13 июля 2020, 14:48
Вандерсон (справа). Фото Андрей Шрамко/ ФК "Краснодар"
Вандерсон (справа). Фото Андрей Шрамко/ ФК "Краснодар"
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал игру команды после возобновления сезона в РПЛ.

— «Краснодар» идет четвертым в Тинькофф РПЛ. «Быки» на своем месте?

— Не сказал бы, что на своем. Мы заслуживаем большего. Но у нас еще игра с «Динамо» в запасе. Впереди четыре матча — они как четыре финала. Нужно отработать на сто процентов! То качество игры, которое «Краснодар» показал после рестарта, должно привести нас к победам. Хотя всем нам еще есть, чему учиться, — приводит слова Вандерсона пресс-служба «быков».

В текущем сезоне бразильский хавбек провел 26 матчей за «Краснодар», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Черно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136997

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3788
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир