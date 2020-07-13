«Краснодар» заслуживает большего». Вандерсон оценил игру «быков» после рестарта РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал игру команды после возобновления сезона в РПЛ.

— «Краснодар» идет четвертым в Тинькофф РПЛ. «Быки» на своем месте?

— Не сказал бы, что на своем. Мы заслуживаем большего. Но у нас еще игра с «Динамо» в запасе. Впереди четыре матча — они как четыре финала. Нужно отработать на сто процентов! То качество игры, которое «Краснодар» показал после рестарта, должно привести нас к победам. Хотя всем нам еще есть, чему учиться, — приводит слова Вандерсона пресс-служба «быков».

В текущем сезоне бразильский хавбек провел 26 матчей за «Краснодар», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Черно-зеленые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 48 очками.