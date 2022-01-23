«Динамо» определилось с соперниками по товарищеским матчам на сборах в Турции

Определились соперники «Динамо» по контрольным матчам на сборах в Турции, сообщает сайт бело-голубых.

На первом турецком сборе команда Сандро Шварца 28 января встретится с софийским ЦСКА, 1 февраля — с «Ружомбероком», идущим на третьем месте в чемпионате Словакии, а 2 февраля — с белградским «Партизаном».

На заключительном этапе подготовки бело-голубых ждут пять спаррингов: 10 февраля с тбилисским «Динамо» и «Сочи», 13 февраля с рижским РФШ, а также 17 февраля с таллинской «Левадией» и казанским «Рубином».

С «Партизаном» и «Левадией» пока достигнуто предварительное соглашение о проведении матчей.