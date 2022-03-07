Семин: «Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч был крайне напряженным, особенно до первого забитого мяча, — приводит слова Семина «РБК Спорт». — Большую роль сыграло удаление Варелы, когда «Динамо» осталось в меньшинстве. Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо». Красно-белые провели одну из лучших встреч за последнее время».

Также тренер отметил игру бело-голубых во втором тайме после удаления защитника команды Гильермо Варелы.

«Второй тайм «Динамо» в меньшинстве заслуживает большого уважения. Команда смогла выровнять игру после удаления Варелы. Было много единоборств, желтых карточек — стандартные атрибуты дерби. Важную роль сыграл и заполненный почти на 100 процентов стадион. Игрокам крайне важно чувствовать от зрителей поддержку и эмоции во время игры», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» с 39 баллами располагается на второй позиции.