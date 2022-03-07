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Семин: «Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо»

Семин назвал главный фактор, из-за которого «Спартак» победил «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
Шамар Николсон открывает счет в матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч был крайне напряженным, особенно до первого забитого мяча, — приводит слова Семина «РБК Спорт». — Большую роль сыграло удаление Варелы, когда «Динамо» осталось в меньшинстве. Дисциплинированная игра «Спартака» стала главным фактором в победе над «Динамо». Красно-белые провели одну из лучших встреч за последнее время».

Также тренер отметил игру бело-голубых во втором тайме после удаления защитника команды Гильермо Варелы.

«Второй тайм «Динамо» в меньшинстве заслуживает большого уважения. Команда смогла выровнять игру после удаления Варелы. Было много единоборств, желтых карточек — стандартные атрибуты дерби. Важную роль сыграл и заполненный почти на 100 процентов стадион. Игрокам крайне важно чувствовать от зрителей поддержку и эмоции во время игры», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

После 20 туров РПЛ «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» с 39 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62257ac49a79479f0c339589?from=newsfeed
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 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
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 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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