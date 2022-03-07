Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал удаление защитника «Динамо» Гильермо Варелы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Динамо» разочаровало. Команда была совершенно не похожа на себя. Сандро Шварц уже приучил к тому, что его стихия — скорость, агрессия, задористый футбол. Здесь ничего подобного мы не увидели. Все натужно, постоянно чего-то не хватало... Возможно, повлияло удаление Варелы, ведь долго пришлось играть вдесятером. Уже в середине второго тайма я понял, что «Динамо» матч не спасет.

— К Карасеву по удалению есть вопросы?

— Нет. Допускаю, кто-то скажет: мол, зря арбитр дал вторую желтую, мог бы пощадить защитника, погрозить пальчиком... Но нарушение-то было! Если бы для Варелы эта карточка оказалась первой в матче, никаких споров бы не возникло. Уругваец сам виноват. Зачем, уже имея желтую, толкать соперника в спину? Ну, неоправданный фол! Впрочем, это, сидя в кресле у телевизора, легко рассуждать. А на поле не всегда контролируешь эмоции, игра захлестывает.

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