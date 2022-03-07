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Ринат Билялетдинов — об удалении Варелы: «Зачем, уже имея желтую, толкать соперника в спину?»

Билялетдинов прокомментировал удаление защитника «Динамо» Варелы в матче против «Спартака»
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «СЭ» прокомментировал удаление защитника «Динамо» Гильермо Варелы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Динамо» разочаровало. Команда была совершенно не похожа на себя. Сандро Шварц уже приучил к тому, что его стихия — скорость, агрессия, задористый футбол. Здесь ничего подобного мы не увидели. Все натужно, постоянно чего-то не хватало... Возможно, повлияло удаление Варелы, ведь долго пришлось играть вдесятером. Уже в середине второго тайма я понял, что «Динамо» матч не спасет.

— К Карасеву по удалению есть вопросы?

— Нет. Допускаю, кто-то скажет: мол, зря арбитр дал вторую желтую, мог бы пощадить защитника, погрозить пальчиком... Но нарушение-то было! Если бы для Варелы эта карточка оказалась первой в матче, никаких споров бы не возникло. Уругваец сам виноват. Зачем, уже имея желтую, толкать соперника в спину? Ну, неоправданный фол! Впрочем, это, сидя в кресле у телевизора, легко рассуждать. А на поле не всегда контролируешь эмоции, игра захлестывает.

Полностью интервью Рината Билялетдинова читайте на сайте «СЭ»

Ринат Билялетдинов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

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 5
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
И К Ж
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Спартак

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