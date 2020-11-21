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«Краснодар» — «Тамбов»: кто удалил Сорокина — арбитр или резервный?

16:35
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч премьер&quot;.
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч премьер&quot;.
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На 60-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) спорное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, вынеся предупреждение игроку «быков» Егору Сорокину.

Тот, пытаясь сыграть в мяч, опоздал на долю секунды — его опередил Михаил Костюков. В итоге краснодарец носком бутсы ударил соперника по ноге: фол по неосторожности, который наказывается штрафным ударом. Но Лапочкин достал желтую карточку, которая стала для Сорокина второй.

Любопытно, это было самостоятельное решение рефери, который занимал не самую лучшую позицию для оценки случившегося, или ему посоветовал так поступить резервный Дмитрий Стрельцов? На мой взгляд, арбитр прибег к слишком серьезному наказанию — было достаточно назначить штрафной. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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