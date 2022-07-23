«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин открыл счет в матче
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он отличился на 35-й минуте встречи.
Красно-белые получили право на подачу углового. После серии рикошетов мяч отлетел к Зобнину, который с близкого расстояния отправил его в ворота.
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3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
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|
8
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11
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|0
|1
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|1
|
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|1
|0
|1
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
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|1
|0
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
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|2
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|2
|П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
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Ильнур Альшин
Факел
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|1
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Спартак
|1
|0
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|
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Нижний Новгород
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|0
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