«Краснодар» — «Спартак»: Зобнин открыл счет в матче

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара». Он отличился на 35-й минуте встречи.

Красно-белые получили право на подачу углового. После серии рикошетов мяч отлетел к Зобнину, который с близкого расстояния отправил его в ворота.