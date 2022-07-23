«Краснодар» — «Спартак»: Черников получил красную карточку в первом тайме

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Спартака».

В одном из эпизодов он вступил в силовую борьбу с хавбеком красно-белых Виктором Мозесом. В конце концов, Черников отмахнулся от соперника.

Мозес схватился за лицо и сразу рухнул на поле.

А Черников был удален с поля главным арбитром встречи Кириллом Левниковым.