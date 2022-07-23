Сычевой оформил первый хет-трик во втором матче в РПЛ
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой уже во втором туре оформил первый хет-трик чемпионата России-2022/23. Матч против «Урала» стал для 26-летнего всего вторым за карьеру в премьер-лиге.
Быстрее до первого хет-трика добирались сочинец Евгений Титов в 1993 году и казанский датчанин Андерс Дрейер год назад.
Помимо Сычевого также Сергей Сухов, Георгий Деметрадзе и Эрик Корчагин отмечались хет-триками во вторых играх, а Жо и вовсе оформил покер.
Футболисты, сделавшие первый хет-трик в первых четырех матчах в чемпионате России
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Соперник
|
Номер матча
|
09.06.1993
|
Евгений Титов
|
Жемчужина
|
Динамо Ст (д) — 4:2
|
1-й
|
13.09.2021
|
Андерс Дрейер
|
Рубин
|
Урал (д) — 4:0
|
1-й
|
09.04.1992
|
Сергей Сухов
|
Ротор
|
Зенит (д) — 6:1
|
2-й
|
22.07.1998
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
2-й
|
10.05.2003
|
Эрик Корчагин
|
Динамо
|
Зенит (д) — 7:1
|
2-й
|
26.03.2006
|
Жо*
|
ЦСКА
|
Шинник (д) — 6:1
|
2-й
|
23.07.2022
|
Владимир Сычевой
|
Оренбург
|
Урал (д) — 3:0
|
2-й
|
08.04.1992
|
Виктор Леоненко
|
Динамо
|
Факел (д) — 5:0
|
3-й
|
31.03.2001
|
Анжело
|
Крылья Советов
|
Торпедо (д) — 3:0
|
3-й
|
09.11.1997
|
Максим Ромащенко*
|
Динамо
|
КАМАЗ (г) — 6:1
|
4-й
* Оформил покер
Сычевой — шестой футболист в истории чемпионата России, которому удалось оформить хет-трик после выхода на замену.
Ранее подобные трюки проделывали уже называвшийся Евгений Титов (в первом же матче), Дмитрий Кириченко, Алексей Медведев, Ивица Олич и Евгений Марков.
Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута выхода
|
Минуты на хет-трик
|
09.06.1993
|
Евгений Титов
|
Жемчужина
|
Динамо Ст (д) — 4:2
|
15'
|
67'
|
09.03.2002
|
Дмитрий Кириченко
|
ЦСКА
|
Торпедо-ЗИЛ (д) — 4:0
|
46'
|
30'
|
11.06.2003
|
Алексей Медведев
|
Сатурн
|
Ротор (д) — 4:1
|
63'
|
26'
|
01.05.2004
|
Ивица Олич
|
ЦСКА
|
Ротор (д) — 3:1
|
40'
|
36'
|
25.11.2017
|
Евгений Марков
|
Тосно
|
Арсенал (д) — 3:2
|
57'
|
24'
|
23.07.2022
|
Владимир Сычевой
|
Оренбург
|
Урал (д) — 3:0
|
46'
|
31'
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0