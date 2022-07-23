Сычевой оформил первый хет-трик во втором матче в РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой уже во втором туре оформил первый хет-трик чемпионата России-2022/23. Матч против «Урала» стал для 26-летнего всего вторым за карьеру в премьер-лиге.

Быстрее до первого хет-трика добирались сочинец Евгений Титов в 1993 году и казанский датчанин Андерс Дрейер год назад.

Помимо Сычевого также Сергей Сухов, Георгий Деметрадзе и Эрик Корчагин отмечались хет-триками во вторых играх, а Жо и вовсе оформил покер.

Футболисты, сделавшие первый хет-трик в первых четырех матчах в чемпионате России

Дата Игрок Команда Соперник Номер матча 09.06.1993 Евгений Титов Жемчужина Динамо Ст (д) — 4:2 1-й 13.09.2021 Андерс Дрейер Рубин Урал (д) — 4:0 1-й 09.04.1992 Сергей Сухов Ротор Зенит (д) — 6:1 2-й 22.07.1998 Георгий Деметрадзе Алания Крылья Советов (д) — 5:0 2-й 10.05.2003 Эрик Корчагин Динамо Зенит (д) — 7:1 2-й 26.03.2006 Жо* ЦСКА Шинник (д) — 6:1 2-й 23.07.2022 Владимир Сычевой Оренбург Урал (д) — 3:0 2-й 08.04.1992 Виктор Леоненко Динамо Факел (д) — 5:0 3-й 31.03.2001 Анжело Крылья Советов Торпедо (д) — 3:0 3-й 09.11.1997 Максим Ромащенко* Динамо КАМАЗ (г) — 6:1 4-й

* Оформил покер

Сычевой — шестой футболист в истории чемпионата России, которому удалось оформить хет-трик после выхода на замену.

Ранее подобные трюки проделывали уже называвшийся Евгений Титов (в первом же матче), Дмитрий Кириченко, Алексей Медведев, Ивица Олич и Евгений Марков.

Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России