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Сычевой оформил первый хет-трик во втором матче в РПЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой уже во втором туре оформил первый хет-трик чемпионата России-2022/23. Матч против «Урала» стал для 26-летнего всего вторым за карьеру в премьер-лиге.

Быстрее до первого хет-трика добирались сочинец Евгений Титов в 1993 году и казанский датчанин Андерс Дрейер год назад.

Помимо Сычевого также Сергей Сухов, Георгий Деметрадзе и Эрик Корчагин отмечались хет-триками во вторых играх, а Жо и вовсе оформил покер.

Футболисты, сделавшие первый хет-трик в первых четырех матчах в чемпионате России

Дата

Игрок

Команда

Соперник

Номер матча

09.06.1993

Евгений Титов

Жемчужина

Динамо Ст (д) — 4:2

1-й

13.09.2021

Андерс Дрейер

Рубин

Урал (д) — 4:0

1-й

09.04.1992

Сергей Сухов

Ротор

Зенит (д) — 6:1

2-й

22.07.1998

Георгий Деметрадзе

Алания

Крылья Советов (д) — 5:0

2-й

10.05.2003

Эрик Корчагин

Динамо

Зенит (д) — 7:1

2-й

26.03.2006

Жо*

ЦСКА

Шинник (д) — 6:1

2-й

23.07.2022

Владимир Сычевой

Оренбург

Урал (д) — 3:0

2-й

08.04.1992

Виктор Леоненко

Динамо

Факел (д) — 5:0

3-й

31.03.2001

Анжело

Крылья Советов

Торпедо (д) — 3:0

3-й

09.11.1997

Максим Ромащенко*

Динамо

КАМАЗ (г) — 6:1

4-й

* Оформил покер

Сычевой — шестой футболист в истории чемпионата России, которому удалось оформить хет-трик после выхода на замену.

Ранее подобные трюки проделывали уже называвшийся Евгений Титов (в первом же матче), Дмитрий Кириченко, Алексей Медведев, Ивица Олич и Евгений Марков.

Хет-трики игроков, вышедших на замену в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута выхода

Минуты на хет-трик

09.06.1993

Евгений Титов

Жемчужина

Динамо Ст (д) — 4:2

15'

67'

09.03.2002

Дмитрий Кириченко

ЦСКА

Торпедо-ЗИЛ (д) — 4:0

46'

30'

11.06.2003

Алексей Медведев

Сатурн

Ротор (д) — 4:1

63'

26'

01.05.2004

Ивица Олич

ЦСКА

Ротор (д) — 3:1

40'

36'

25.11.2017

Евгений Марков

Тосно

Арсенал (д) — 3:2

57'

24'

23.07.2022

Владимир Сычевой

Оренбург

Урал (д) — 3:0

46'

31'

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 0
Спартак 0
1-й тайм

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
0
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2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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