Комбаров считает, что победа над «Краснодаром» вернет «Спартак» в борьбу за еврокубки

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Краснодара».

«Будет напряженный матч, потому что обе команды сейчас не в самом хорошем положении в турнирной таблице. Три очка могут любую из команд вернуть в гонку за еврокубки. Я уже не говорю про медали. Также для психологического состояния эти три очка важны для любой команды. Зобнин, конечно, потеря. Но времени было много, должны были что-то придумать, отработать на тренировках новые взаимосвязи на поле», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет сегодня, 20 ноября, в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.