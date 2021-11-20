«Крылья Советов» — «Урал»: прямая трансляция матча РПЛ
В субботу, 20 ноября, «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Уралом» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 14.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Урал». Видеотрансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире здесь. Она начнется в 13.55.
«Крылья Советов» с 22 очками занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 16-й строчке с 11 баллами.
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