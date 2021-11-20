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Судейство

«Краснодар» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?

19:42
«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».
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На 31-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» в штрафной площади «быков» упал Джордан Ларссон, однако арбитр Алексей Сухой не назначил пенальти и продолжил игру. Правильно ли он поступил?

Судья ошибся, не зафиксировав фол Тонни Вилены, который случайно ударил соперника левой ногой по правой ноге.

Но произошло это за пределами штрафной площади. То есть Сухому следовало назначить штрафной удар в опасной близости от ворот «Краснодара».

«Краснодар» — «Спартак».
«Краснодар» — «Спартак».

Предположу, что к такому выводу пришли и видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. Они провели свою проверку, но в действия судьи не вмешались. Потому что ВАР не может вмешиваться, когда ошибочно назначен или не назначен штрафной удар.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 1
Спартак 1
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры