«Краснодар» — «Спартак»: почему не назначен пенальти в пользу красно-белых?
На 31-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» в штрафной площади «быков» упал Джордан Ларссон, однако арбитр Алексей Сухой не назначил пенальти и продолжил игру. Правильно ли он поступил?
Судья ошибся, не зафиксировав фол Тонни Вилены, который случайно ударил соперника левой ногой по правой ноге.
Но произошло это за пределами штрафной площади. То есть Сухому следовало назначить штрафной удар в опасной близости от ворот «Краснодара».
Предположу, что к такому выводу пришли и видеоассистенты Евгений Турбин и Александр Богданов. Они провели свою проверку, но в действия судьи не вмешались. Потому что ВАР не может вмешиваться, когда ошибочно назначен или не назначен штрафной удар.
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