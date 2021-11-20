Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он сравнял счет в добавленное к первом тайму время — 1:1.

Причем Соболев смог отличиться только со второй попытки. С первым его ударом справился голкипер Матвей Сафонов.

Однако главный арбитр встречи показал, что надо повторно исполнить удар, так как один из игроков «Караснодара» раньше времени вбежал в штрафную.

Одиннадцатиметровый заработал полузащитник красно-белых Михаил Игнатов. Он ушел от Сергея Петрова и защитник завалил соперника в штрафной.