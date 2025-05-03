Футбол
3 мая, 20:11

«Краснодар» — «Рубин»: хозяева увеличили преимущество

Алина Савинова

«Краснодар» забил второй гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Рубина» — 2:0.

На 39-й минуте отличился защитник «быков» Витор Тормена. С передачи автора первого гола Эдуарда Сперцяна он головой перенаправил мяч в ворота казанской команды и увеличил преимущество «Краснодара».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • adamantane'

    Болелы "Зенита" злятся, минусы заметке и поддерживающим "Краснодар" комментаторам ставят :stuck_out_tongue_winking_eye:.

    03.05.2025

  • Сергей Седов

    достали уже с этой рукой... ломают ей матчи... Давайте защитниками только безруких назначть. Я не про этот матч только, а вообще, о многих...

    03.05.2025

    • Стал известен характер травмы вратаря «Оренбурга» Москвичева

    «Краснодар» — «Рубин»: «быки» ведут 2:0 после первого тайма
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
