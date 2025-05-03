«Краснодар» — «Рубин»: хозяева увеличили преимущество

«Краснодар» забил второй гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Рубина» — 2:0.

На 39-й минуте отличился защитник «быков» Витор Тормена. С передачи автора первого гола Эдуарда Сперцяна он головой перенаправил мяч в ворота казанской команды и увеличил преимущество «Краснодара».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».