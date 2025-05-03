Стал известен характер травмы вратаря «Оренбурга» Москвичева

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев ответил на вопрос о своем состоянии после матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Голкипер был заменен на 77-й минуте, он покинул поле на носилках. Позднее спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов заявил «СЭ», что футболист избежал разрыва крестообразных связок колена.

«Вечером пройду обследование. Вроде, ушиб», — сказал Москвичев.

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и 2 раза отыграл на ноль.