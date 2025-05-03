«Краснодар» — «Рубин»: «быки» ведут 2:0 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Рубин» после первого тайма матча 27-го тура чемпионата России — 2:0.

Первый гол забил Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти на 5-й минуте. В концовке первого тайма Витор Тормена с передачи Сперцяна увеличил преимущество «быков».

На 14-й минуте судья не стал удалять Тормену после видеопросмотра и оставил в силе свое изначальное решение показать футболисту желтую карточку.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».