«Краснодар» — «Ростов»: Чистяков оставил гостей в меньшинстве

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков оставил команду в меньшинстве в матче 19-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Футболист при счете 1:1 получил вторую желтую карточку на 51-й минуте за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.