«Краснодар» — «Ростов»: Кривцов увеличил преимущество «быков»

«Краснодар» забил второй гол в матче 19-го тура чемпионата России против «Ростова» — 2:1.

На 73-й минуте отличился Никита Кривцов, который вышел на замену на 69-й минуте вместо Дугласа Аугусто.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.