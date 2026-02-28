«Краснодар» — «Ростов»: ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Ростов» обменялись голами в первом тайме матча 19-го тура чемпионата России — 1:1.

На 8-й минуте счет с пенальти открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. В добавленное к первому тайму время 11-метровый реализовал полузащитник желто-синих Алексей Миронов.

На 38-й минуте отличился нападающий черно-зеленых Жуан Батчи, однако после вмешательства ВАР его гол был отменен.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 14:30. Краснодар (Краснодар)

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