«Крылья Советов» продлили контракт с Рассказовым до 2028 года

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Новое соглашение между самарским клубом и 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28. По информации «СЭ», Рассказов будет зарабатывать 4 миллиона рублей в месяц. Кроме того, в соглашении прописана выкупная сумма трансфера игрока, которая составляет 100 миллионов рублей.

Рассказов выступает за «Крылья Советов» с зимы 2023 года. За это время он провел 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.