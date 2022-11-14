«Краснодар» продлил контракт с Сафоновым перед стартом сезона

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» продлил контракт с голкипером Матвеем Сафоновым перед стартом сезона-2022/23, но официально об этом не объявлял.

Новое соглашение с 23-летним голкипером рассчитано до 2026 года, а не до 2023-го, как везде указано.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 19 матчей за «Краснодар» и пропустил 31 мяч во всех турнирах.