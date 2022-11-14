Хесус Медина признался, что недоволен первой частью сезона ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал, что думает о первой части сезона РПЛ. После 17 туров армейцы набрали 29 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Уверен, что мы можем лучше. Конечно, это касается лично меня в том числе. Постараюсь сделать все, чтобы во второй части сезона стать сильнее», — цитирует Медину «РБ Спорт».

Вчера, 13 ноября, ЦСКА на выезде проиграл «Динамо» со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.