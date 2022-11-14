КДК РФС рассмотрит использование пиротехники болельщиками «Зенита» на матче с «Торпедо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» на матче с «Торпедо» (2:0).

«Рассмотрим использование пиротехники со стороны болельщиков «Зенита». Также они бросали посторонние предметы на поле и скандировали ненормативную лексику», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» занимает последнюю строчку (6 очков).