"Краснодар" предлагает болельщикам нарисовать футболистов

"Краснодар" объявил о запуске конкурса "Нарисуй футболиста".

Клуб в своем официальном Твиттере предложил болельщикам до 1 июля изобразить футболистов основного состава. Количество рисунков для участия в конкурсе не ограничено. Лучшим клуб обещает подарить футболку с автографом футболиста краснодарского клуба и посещение тренировки основной команды.

"Краснодар" занял 3 место в завершившемся чемпионате страны, благодаря чему получил право выступить в 3 отборочном раунде Лиги чемпионов.