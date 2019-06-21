"Краснодар" предлагает болельщикам нарисовать футболистов

"Краснодар" объявил о запуске конкурса "Нарисуй футболиста".
Клуб в своем официальном Твиттере предложил болельщикам до 1 июля изобразить футболистов основного состава. Количество рисунков для участия в конкурсе не ограничено. Лучшим клуб обещает подарить футболку с автографом футболиста краснодарского клуба и посещение тренировки основной команды.
"Краснодар" занял 3 место в завершившемся чемпионате страны, благодаря чему получил право выступить в 3 отборочном раунде Лиги чемпионов.
Самые талантливые болельщики живут в нашей огромной семье #BullsFamily! 🖤💚– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 21, 2019
Мы однозначно в этом убеждены и предлагаем узнать об этом абсолютно всем! 🙌
ФК "Краснодар" запускает конкурс 🎨 "Нарисуй футболиста" 🎨
Правила участия 👉https://t.co/WWukmR7WnQ pic.twitter.com/D8mr4G72an